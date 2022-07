Wie mich ein chinesisches Unternehmen übers Ohr gehauen hat

Die Vorgeschichte ist relativ simpel und wird auch gut erklären, warum ich auf „zu schön, um wahr zu sein“ hereingefallen bin. Ich bin Journalist, nebenbei aber auch Fotograf. Für Hochzeiten, Feste und vor allem in meiner Freizeit in den diversen Wäldern des Landes oder aber auch auf Bergen, um dort Wildtiere und/oder Sterne zu fotografieren.

Wie man sich vorstellen kann, will man bei so einem Trip, der vielleicht auch noch über mehrere Tage geht, mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Aber als Fotograf sind die Bilder das Heiligtum. Nehmt mir alles bis auf die Unterhose (und im Notfall auch die) weg - Hauptsache die Speicherkarte mit den Schätzen bleibt heil.

Sicherungskopien sind also klug und sinnvoll. So vermeidet man den Verlust der Bilder. Es gibt verschiedene Lösungen dafür, die einfachste ist eine mobile Festplatte mit SD-Karten-Leser. Karte rein, Bilder überspielt, Kopie gemacht und somit doppelt sicher.

Der heilige Gral

Und genau solche Geräte gibt es nur wenige. Und wenn, dann sind sie teuer. Bis ich eines Nachmittags über die „ssdBox“ gestolpert bin. In einem Forum wurde sie als „the next big thing“ angepriesen. Und dass sie eigentlich jeder Fotograf braucht.

Gleich mal anschauen. Crowdfunding-Kampagne. Also nicht das klassische Online-Shopping. Aber ein - bis dahin - seriöser Anbieter. Wer die Praxis dahinter kennt, weiß: Wenn das Produkt nicht gänzlich finanziert werden kann, bekommt man das Geld zurück. 150 Euro sollte die Variante also kosten. Mit Versand und Zoll knapp 200 Euro. Gut, nicht billig. Aber billiger als die Konkurrenzprodukte. Nach langem Hin und Her, Recherche auf der sehr professionell gestalteten Webseite, der wohl noch professioneller wirkenden Kampagnen-Seite und einem Review-Video war die Entscheidung gefallen: Das unterstütze ich.