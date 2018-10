Wie "Krieg der Welten" Amerika um den Verstand brachte

Während der zwischen Halloween und Allerheiligen am Abend des 30. Oktober 1938 eingebetteten Ausstrahlung in den 92 Hörfunk-Stationen des Senders CBS brach in den Vereinigten Staaten eine Massenpanik aus. Hunderttausende nahmen für bare Münze, was durch den Äther drang. Trotz mehrfacher Hinweise, dass es sich um eine Travestie handelt. Es entstand eine Hysterie, die beispiellos ist.

Zeitungsredaktionen, Funkhäuser und Polizei-Reviere wurden mit Telefonanrufen überschwemmt. Gläubige strömten zum letzten Gebet in die Kirchen. In den Notaufnahmen der Krankenhäuser hatten Schock-Behandungen Konjunktur. Auf den großen Straßen an der Ost-Küste steckten Tausende auf der Flucht vor den Außerirdischen Stoßstange an Stoßstange im Stau. Die Nationalgarde machte mobil. In Pittsburgh, so berichtete der dort beheimatete „Enquirer“, konnte ein Mann sein Frau nur mit Gewalt daran hindern, sich mit Salzsäure umzubringen. Sie wollte einer Vergewaltigung durch die Rohlinge aus dem All zuvorkommen.

Dass und wie die Paranoia grassierte, lag an einem bis dahin so noch nie angewendeten Kunstgriff. Howard Koch, Welles’ Drehbuchschreiber, der später als Mitautor von „ Casablanca“ unsterblich wurde, hatte sich der Live-Wirkung der Radio-Reportagen vom Absturz des Luftschiffs „ Hindenburg“ ein Jahr zuvor in Lakehurst erinnert.

Weinende Reporter

Weinende Reporter-Stimmen, die über das Unglück berichteten, erzielten eine ungeheure Wirkung. Und trugen dazu bei, dass dem jungen Medium Rundfunk höchste Glaubwürdigkeit beigemessen wurde. Dass sich zu der Zeit eine reale Furcht vor einem von Hitler-Deutschland ausgehenden Weltkrieg in Amerika breitmachte, genährt durch die täglichen Radio-Depeschen aus der Alten Welt, verstärkte die Wirkung ungemein.