Nach Benedikts Beerdigung: Ungewisse Zukunft für Georg Gänswein

Deutlich wurde, dass Franziskus sich ziemlich geärgert haben musste - er beurlaubte kurz danach Gänswein als Präfekten des Päpstlichen Hauses und gab ihm die Anweisung, sich mehr um Benedikt zu kümmern. Die Beurlaubung gilt nach wie vor, die Stelle wurde aber bisher nicht nachbesetzt.

Rätselraten

Nun brodelt die Gerüchteküche. Laut Insidern könnte Gänswein Rom verlassen und ein Leben außerhalb der Vatikan-Mauern verbringen. So könnte er sich in die mittelitalienische Stadt Urbisaglia zurückziehen, wo er sein Titularbistum hat. Gänswein trägt wie alle Bischöfe an der römische Kurie den Bischofstitel, ohne eine Diözese als Ortsbischof zu leiten. Er ist seit 2012 Titularerzbischof der untergegangenen antiken Stadt Urbs Salvia, dem heutigen Urbisaglia in der Adria-Region Marche.

Auch über eine Rückkehr nach Deutschland, wo noch einige Mitglieder seiner Familie leben, wird spekuliert. In Bamberg und Paderborn werden derzeit noch Bischöfe gesucht. Rein dienstrechtlich ist Gänswein übrigens nach wie vor Priester der deutschen Erzdiözese Freiburg, wo er 1984 geweiht wurde. Andere Stimmen aus dem Vatikan halten es dagegen für möglich, dass er in Rom bleiben und an der Kurie eine andere Stelle bekommen könnte. In den Augen mancher wäre das eine bessere Besetzung für den theologieaffinen Kurienerzbischof als ein Bischofsamt in Deutschland.