Wie ein spanischer Senioren-Rebell die Banken in die Knie zwang

Die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño wurde auf ihn aufmerksam, versprach ihm ein Gesetz, das Banken zwingt, eine analoge Blase für nicht digitale Menschen aufrechtzuerhalten. Die meisten spanischen Banken gaben dem durch die Medien verstärkten Druck nach und fuhren die reduzierten Geschäfts- und Schalterzeiten wieder hoch. Seine Hausbank schulte das Personal sogar auf den Umgang mit älteren Menschen.

„Das Adrenalin tut mir gut"

San Juans Geschichte wurde nicht nur im November vom EU-Parlament gewürdigt, wo er mit 29 anderen zum Bürger des Jahres 2022 gekürt wurde, sondern schaffte es bis in die New York Times. In Valencia sprechen ihn die Menschen auf der Straße an, wollen ein Selfie mit ihm. „Spanien wird im Jahr 2050 die höchste Lebenserwartung der Welt haben, schon jetzt machen alte Menschen ein Viertel der Bevölkerung aus. Die Unternehmen dürfen uns nicht vergessen“, sagt er.

Was ihn fit hält? „Das Adrenalin tut mir gut. Manchmal bin ich selber zu Tränen gerührt, was ich in Gang gebracht habe.“ Denn inzwischen redet Spanien auf allen Kanälen über die Bedürfnisse von alten Menschen in der digitalen Welt. Und die Welt redet über Carlos San Juan.