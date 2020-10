Wer hat an der Uhr gedreht? EU-Debatte um Sommerzeit versandet

Es ist seit Jahrzehnten so - und doch vergisst manch einer Jahr für Jahr, ob die Zeiger nach vorn oder nach hinten verschoben werden. An diesem Sonntag, immer am letzten Sonntag im Oktober, wird um 3 Uhr in der Nacht die Uhr auf 2 Uhr zurückgedreht. Damit herrscht wieder Normalzeit bis Ende März, wenn wieder nächstens die Uhr auf Sommerzeit vorgestellt wird.

An sich ist die Zeitumstellung immer mit Diskussionen verbunden, heuer ist die Pandemie das alles beherrschende Thema. Deshalb ist auch weiterhin völlig unklar, wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergehen wird.