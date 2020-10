War da was?

Wetterexperten und eine Wetterglaskugelzeitung in Österreich warnen vor einem „Jahrhundertwinter“ mit Kaltluftausbrüchen (!) und viel Schnee. Sapperlot! Das erinnert uns daran, dass am Wochenende tatsächlich die Sommerzeit zu Ende geht.

„Zu Ende“ ..., war da nicht mal was? Ah ja: Vor zwei Jahren haben 4,6 Millionen Europäer an einer Umfrage zur Zeitumstellung teilgenommen, 84 Prozent haben für ihre Abschaffung votiert. Nachher geschah, außer ein paar furchtbar aufgeregten Debatten – nichts.

Das ist gut so. Denn allen „Aber-direkte-Demokratie!“-Zeigefingern zum Trotz: Die Handvoll Umfrage-Teilnehmer (von 0,02 Prozent der Briten bis 3,79 Prozent der Deutschen) drehen uns den Sommerzeit/Normalzeit-Rhythmus nicht ab, bitte schön!

Und so bleibt’s beim länger Schlafen am Sonntag. Bei "Heute in zwei Monaten ist Weihnachten" am Samstag. Und bei viel Schnee im Winter, hoffentlich.

