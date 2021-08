Welttag des Elefanten: Zahl der Tiere sinkt weiterhin drastisch

Die traurige Realität dahinter ist, dass die Forschung weit über 100 Elefantenarten kennt bzw. kannte. Denn bis auf die sechs noch bestehenden Arten sind mittlerweile alle ausgestorben.

Der Grund dafür ist, wie so oft bei vom Aussterben bedrohten Tierarten, der Mensch. Elefanten werden wegen ihrer Stoßzähne gejagt, gefoltert und getötet. Bleibt die Frage: Warum tötet man die Tiere wenn man nur die Stoßzähne will?

Politisches Handeln gefordert

Der Grund ist einfach. Für die Wilderer und Jäger ist es deutlich einfacher den Elefanten zu töten und ihm die Stoßzähne abzunehmen. Die andere Variante wäre das Tier zu betäuben, darauf zu achten, dass es weiterlebt, die Stoßzähne zu entfernen und danach kontrolliert wieder aufwachen zu lassen.

Doch dieser Aufwand steht für die Wilderer in keiner Relation. Aus diesem Grund braucht es deutlich strengere politische Interventionen, wie auch die internationale Hilfsorganisation Future for Elephants erklärt: "Das große Töten hält an, die Bestände schwinden in rasendem Tempo. Das Überleben der Grauen Riesen hängt in hohem Maß von politischen Entscheidungen ab."