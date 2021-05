Indiens Gesundheitssystem schlittert ins Chaos

In Indien herrscht größte Not. Täglich werden 300.000 bis 400.000 Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf fast 20 Millionen Menschen im Land. Es fehlt an Sauerstoff, Medikamenten und Impfstoff. Die Krematorien und Krankenhäuser sind heilos überfüllt. Die versprochene Hilfe aus dem Ausland läuft langsam an. (red., 3.5.2021)