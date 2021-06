Weltanschauung - Die besten Bilder im Juni 2021

Gegen die Homophobie

Der regierende Berliner Bürgermeister Michael Mueller und der Berliner Justizsenator Dirk Berendt hissen heute die Regenbogen-Flagge am Roten Rathaus in Berlin. In den nächsten Wochen werden, bis zum Berliner Christopher Street Day am 24. Juli 2021, Senatserwaltungen und Bezirksämter die Regenbogenflagge ebenso hissen. (1.6.2021)