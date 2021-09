Marsch der Steine

Argentinien zählt zu den von der Corona-Pandemie am stärksten betroffenen Ländern Amerikas, die Zahl der Todesfälle liegt bereits über 109.000. Im Gedenken an die COVID-19-Opfer wurden Hunderte von Steinen mit den Namen der Verstorbenen vor dem Präsidentenpalast in Buenos Aires abgelegt. Der von den Hinterbliebenen organisierte „Marsch der Steine“ ist auch ein Protest gegen die Regierung des argentinischen Präsidenten Alberto Fernandez. (red., 17.08.2021)