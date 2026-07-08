Amokverdacht: Mehrere Schwerverletzte an Gymnasium in Bayern

An einem Gymnasium in Oberbayern sind am Mittwoch mehrere Menschen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei nach dem Vorfall in Schongau festgenommen worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Die Polizei geht derzeit von einer einstelligen Zahl an Verletzten aus. Demnach gebe es Hinweise auf eine Amoktat. Die weiteren Hintergründe des Einsatzes in der rund 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Stadt sind noch unklar.