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Amokverdacht: Mehrere Schwerverletzte an Gymnasium in Bayern
Großeinsatz am Welfen-Gymnasium in Schongau, ersten Informationen zufolge gibt es mehrere Schwerverletzte. Die Menschen vor Ort wurden aufgerufen, das Areal zu meiden. Verdächtiger festgenommen.
An einem Gymnasium in Oberbayern sind am Mittwoch mehrere Menschen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei nach dem Vorfall in Schongau festgenommen worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Die Polizei geht derzeit von einer einstelligen Zahl an Verletzten aus. Demnach gebe es Hinweise auf eine Amoktat. Die weiteren Hintergründe des Einsatzes in der rund 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Stadt sind noch unklar.
Die Menschen vor Ort wurden aufgerufen, das Areal zu meiden. Für Angehörige und Eltern von Schülerinnen und Schülern wurde eine Anlaufstelle beim Feuerwehrhaus eingerichtet. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass sie mit zahlreichen Beamten am Welfen-Gymnasium in Schongau im Einsatz sei.
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