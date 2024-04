Weitere Messer-Attacke in Sydney: Mehrere Menschen in Kirche angegriffen

In der australischen Metropole Sydney hat sich erneut ein Messerangriff ereignet. Ein prominentes christliches Oberhaupt und mehrere Kirchenbesucher wurden während einer Messe in Wakeley von einem Mann mit einem Messer angegriffen. Der Bischof, der während der Covid-Pandemie eine große Online-Fangemeinde erreichte, soll im Altarraum niedergestochen worden sein.

Er hielt kurz nach 19 Uhr Ortszeit eine Messe in der Christ The Good Shepherd Church in Wakeley, als sich ihm ein schwarz gekleideter Mann am Altar näherte und mehrfach auf seinen Kopf eingestochen haben soll.