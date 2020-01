Weinsteins #MeToo-Prozess beginnt in New York

Je größer der Medienrummel vor einem Promi-Prozess in den USA ist, desto schwieriger wird das Verfahren zur Auswahl derer, die am Ende über Freiheit oder deren Entzug entscheiden - die Geschworenen. Vor allem dann, wenn der „Gerichtshof der öffentlichen Meinung„ einen Angeklagten bereits für schuldig hält.

Was bei Harvey Weinstein der Fall ist.

Dreh- und Angelpunkt werden darum die in den nächsten 14 Tagen zu bestimmenden zwölf Geschworenen und ihre sechs Ersatzkandidaten sein. Erst danach geht der Prozess in der Sache los.

Das Gericht hat 2000 New Yorker angeschrieben. 500 sollen in einem Pool landen. Ab heute (Dienstag) stehen voraussichtlich die an Verhöre grenzenden Tauglichkeitsprüfungen an.

Unvoreingenommene „jurors“ zu finden, auf die sich Anklage, Verteidigung und Richter einigen können, sagen New Yorker Strafverteidiger, wird diesmal „enorm schwierig“. Weinstein und #MeToo ist ein globales Medien-Thema. Es gilt auszusortieren: Menschen, die zum Nachteil (oder Vorteil) der Anklage lügen könnten. Oder die Sympathien (oder Antipathien) für Harvey Weinstein hegen.