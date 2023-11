Wegen Mordes an George Floyd verurteilter Polizist niedergestochen

Der wegen des Mordes an dem Afroamerikaner George Floyd im Jahr 2020 verurteilte US-Polizist Derek Chauvin ist am Freitag im GefĂ€ngnis niedergestochen worden. Das berichtete die New York Times unter Berufung auf anonyme Quellen. Die GefĂ€ngnisbehörde bestĂ€tigte gegenĂŒber der Nachrichtenagentur AFP einen Angriff in der Haftanstalt in Tucson im US-Bundesstaat Arizona, ohne den Namen des Opfers zu nennen.

Die Mitarbeiter hĂ€tten lebensrettende Maßnahmen fĂŒr einen inhaftieren Menschen eingeleitet, hieß es in der ErklĂ€rung. Dieser wurde demnach "zur weiteren Behandlung und Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus transportiert".

➀ Vor drei Jahren starb George Floyd - und löste eine Bewegung aus