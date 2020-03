Wegen Coronavirus: Affen graben das Kriegsbeil aus

Wie eine Flutwelle füllen sie die Straßen, wogen hin und her, plötzlich bricht ein Kampf aus. In der thailändischen Stadt Lopburi sind einem viel geteilten Video zufolge die Affen wild geworden. Der Clip einer Affenschlacht war diese Woche ein Hit in sozialen Netzwerken. Wie die Zeitung „Thairath“ berichtete, gerieten verschiedene Rudel aneinander, die an einem Tempel, einem Schrein und einem Markt leben.