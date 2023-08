Was die Vasa einst versenkte - und warum sie auch heute noch gerettet wird

Sturmtief "Hans", das am Wochenende über Nordeuropa zog, hinterlässt in skandinavischen Ländern eine Spur der Verwüstung - in Schweden ließ "Hans" gar einen Zug entgleisen. Ein Sturmtief war hingegen gar nicht nötig, um das wohl bekannteste Prestigeobjekt der schwedischen Geschichte zu versenken: Die Vasa. Denn es herrschte normaler Seegang, als sie vor genau 395 Jahren bei ihrer Jungfernfahrt in der Stockholmer Bucht sank - nach nur 1.300 zurückgelegten Metern und etwa 20 Minuten Fahrt.

In diesen zwanzig Minuten allerdings war die Vasa das mächtigste Kriegsschiff ihrer Zeit. 1626 von König Gustav II. Adolf in Auftrag gegeben, hätte sie in den Wirren des Dreißigjährigen Kriegs gegen das katholische Polen zum Einsatz kommen sollen. Was war also passiert?

Ganz einfach: Das 69 Meter lange, 11 Meter breite und 52 Meter hohe Schiff war im Grunde eine komplette Fehlkonstruktion. Zum einen hatte der Schiffbaumeister Henrik Hybertsson keinen Plan zur Verfügung, sondern verließ sich was die Proportionen betraf - wie damals üblich - rein auf Erfahrungswerte. Für ein Schiff dieser Dimensionen gab es diese jedoch nicht. Außerdem soll der schwedische König für das ursprünglich auf ein Kanonendeck ausgerichtete Schiff ein zweites Kanonendeck gefordert haben - der Erzählung nach, um das Schiff des dänischen König Christian zu übertrumpfen.