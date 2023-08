Personenzug in Schweden nach Starkregen entgleist

Nach einem ZugunglĂŒck in Schweden aufgrund von Überschwemmungen nach heftigen RegenfĂ€llen sind drei Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Das Ausmaß ihrer Verletzungen sei noch unklar, erklĂ€rte die Polizei. Der Personenzug mit etwa 120 Passagieren war demnach auf dem Weg in die nordschwedische Stadt Sundsvall, als zwei von vier Wagen gegen Mittag in der NĂ€he der Stadt Hudiksvall entgleisten.

➀ Alle Infos zu den Unwettern finden Sie hier