Warum Italien und Schweiz um eine Berghütte streiten

1984 wurde das Rifugio Guide del Cervino errichtet; die Schutzhütte im Norwesten Italiens liegt in einer traumhaft schönen Alpenregion. Nicht weit entfernt thront das Matterhorn, und ganz in der Nähe befindet sich der 3.480 Meter hohe Gipfel der Testa Grigia - bedeckt vom Theodulgletscher. Auf dessen Scheitel verlief bisher eine Wasserscheide, die einer Vereinbarung gemäß die Grenze zwischen Italien und der Schweiz bildet.

Nachdem der Gletscher in den vergangenen Jahrzehnten ein Viertel seiner Größe eingebüßt hat, hat sich die Wasserscheide nun aber verschoben. Die Schutzhütte liegt daher zu zwei Dritteln in der Schweiz, zumindest theoretisch. Denn Italien will sie nicht einfach so abtreten.