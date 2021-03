Warum ein zerkratzter Volvo 20 Millionen Dollar wert sein soll

Teure Autos gibt es in der Millionenmetropole in jeder Avenue zu bestaunen, der Wow-Faktor hält sich bei zwei Millionen zugelassen Fahrzeugen in New York City in engen Grenzen. Mit dem besonderen Wunschkennzeichen, dessen Kopien seit Jahrzehnten ein begehrtes Touristensouvenir sind, lässt es sich aber auch in Manhattan glänzen.

Die Geschichte der im Verkauf anonym gebliebenen Vorbesitzer ist erstaunlich simpel. Das Nummernschild ist seit Erstausstellung in den 1970er-Jahren, als die Stadt Wunschkennzeichen einführte, in Familienbesitz. „In den späten Siebzigern, als ich meinen Vater überredete, dieses Kennzeichen zu bestellen, wusste ich schon, dass es speziell ist. Ich habe bisher nur nie erkannt, wie speziell es wirklich ist“, sagt der Sohn, der aktuell im Besitz von Kennzeichen und Auto ist.