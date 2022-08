Warum ein Deutscher in Liberia Kinder aus dem Gefängnis holt

"Direkt ins Gefängnis"

Überforderung und Hilflosigkeit seien einer der Hauptgründe, warum Kinder in Liberia im Gefängnis landen, so Wagner. Da es in dem westafrikanischen Land weder Jugendstrafanstalten noch Einrichtungen für schwer erziehbare Jugendliche gibt, werden schwierige Minderjährige oft in Gefängnissen für Erwachsene weggesperrt.

„Das ist ein eklatanter Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention“, betont Wagner. Auch einfache Delikte wie der Diebstahl eines Handys oder ein bloßer Verdacht führen oft hinter Gitter. Häufig findet nicht einmal ein Gerichtsprozess statt.