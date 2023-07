Warum ein Bürgermeister Obdachlosen Gratis-Flugtickets zahlen will

Gratis-Flugtickets ins Warme

Bronson will Obdachlosen Gratis-Flugtickets in wärmere Gebiete zahlen – One Way. Ein einfaches Ticket nach Los Angeles kostete am Mittwoch 289 US-Dollar, was laut Bronson billiger sei als die etwa 100 Dollar, die ein Platz in einer Notunterkunft jeden Tag koste.

"Wenn Menschen an uns herantreten und an einen warmen Ort oder in eine Stadt gehen wollen, in der sie Familie oder Freunde haben, die sich um sie kümmern, werden wir sie unterstützen", so Bronson und weiter: "Ich habe die moralische Verantwortung, Leben zu retten. Wenn das bedeutet, jemandem ein paar hundert Dollar für ein Flugticket zu geben, werde ich das machen."