Warum Afghanistans Ex-Finanzminister in Washington Taxis fährt

"Wenn ich in den nächsten zwei Tage 50 Fahrten schaffe, bekomme ich 95 Dollar Bonus", sagt Khalid Payenda. Der 40-Jährige sitzt am Steuer eines Honda Accord, den er durch die Straßen Washingtons lenkt. Sein Handy hat Payenda immer dabei, denn er arbeitet als Fahrer für Uber und bekommt seine Passagiere über eine App. 150 Dollar verdient er in einer durchschnittlichen Nacht inklusive Trinkgeldern, wie der Afghane der Washington Post erzählte; die Kosten für die Anreise zum Dienstort noch nicht eingerechnet.

Vor einem Jahr sah Payendas Leben noch ganz anders aus. Er war seit Ende 2020 der Finanzminister seines Heimatlandes in der Regierung von Präsident Ashraf Ghani - und damit Herr über ein Budget von sechs Milliarden US-Dollar.