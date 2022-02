Starke Frauen, endlich sichtbar: Porträts von 19 Afghaninnen

Ein Mädchen, das Polizistin werden will. Eine junge Frau, deren Traumberuf Flugbegleiterin ist. Eine weitere will Jus studieren. Ganz einfache Berufswünsche? Nicht unbedingt: Um überhaupt daran denken zu dürfen, mussten Fatemeh, Shakila und Narges erst einmal in Österreich ankommen die jungen Frauen sind gebürtige Afghaninnen, die nun in der Steiermark leben.

19 afghanische Frauen

Fatemeh, Shakila und Narges sind drei von 19 afghanischen Frauen, die Maryam Mohammadi und ihr Mann Joachim Hainzl erst für ein Kunstprojekt und nun auch in einem Buch porträtiert haben. „Wir wollten ihre positive Geschichte in den Vordergrund stellen“, beschreibt Hainzl. „Woher haben sie ihre Kraft genommen? Oft war es die Ausbildung, der Beruf.“