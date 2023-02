Wanderer stürzt 80 Meter ab und überlebt

Ein 70 Jahre alter Wanderer ist in den Chiemgauer Alpen auf einem Wanderweg ausgerutscht und knapp 80 Meter tief über eine steile Lawinenablagerung abgestürzt.

Der Mann überlebte, zog sich bei dem Sturz am Samstag auf dem Weg zum Staubfall im Fischbachtal jedoch lebensgefährliche Verletzungen zu, wie die Bergwacht Ruhpolding in Bayern am Sonntag mitteilte.