Großer Waldbrand auf bekannter griechischer Urlaubsinsel

Auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa kämpfen Feuerwehr und Freiwillige gegen einen großen Waldbrand an, der wegen der starken herrschenden Winde kaum unter Kontrolle zu bringen ist. Das Feuer habe sich in unwegsamem Gelände rasend ausgebreitet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehrere Dörfer und Ortschaften in der betroffenen Region im Südteil der Insel wurden vorsorglich evakuiert.