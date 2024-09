Deutschland: Großer Waldbrand in Nationalpark ausgebrochen

Rund 150 Feuerwehrmänner kämpfen gegen einen heftigen Waldbrand am Brocken im Nationalpark Harz in Deutschland.

Die Löscharbeiten seien schwierig und die Lage am Brocken "ernst", erklärte der Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt am Freitagabend auf seiner Website. Nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks (NDR) waren bereits am Nachmittag 500 Menschen von dem Berg aus mit Bussen in Sicherheit gebracht worden.