Schwerer Waldbrand in Italien: Friaul bittet Kärnten um Unterstützung

Seit Tagen tobt ein Waldbrand am Berg Cimadors in der Provinz Udine.

Der Brand habe sich jedoch in den vergangenen Tagen dank der hohen Temperaturen und des Windes ausgebreitet, teilte der friaulische Zivilschutz mit. Ein Dutzend Personen in der Gemeinde Moggio Udinese, darunter einige Touristen, mussten wegen des starken Rauchs evakuiert werden.

Feuer tobt weiter

Am späten Montagvormittag nahm das Feuer an Stärke zu und geriet gegen 14.00 Uhr außer Kontrolle, obwohl drei Hubschrauber und zwei Löschflugzeuge im Einsatz waren. Das Feuer tobte in einem sehr steilen Gelände. Am späten Montagabend hatte die linke Flanke des Feuers eine Front von mehreren hundert Metern.