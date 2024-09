Teile Evakuiert: Waldbrand bei Gänserndorf

Hitze und Wind begünstigten am frühen Montagnachmittag im Bezirk Gänserndorf die rasche Ausbreitung eines Flurbrandes, der rasch zu einem Waldbrand wurde. 34 Feuerwehren bekämpften in einem Großeinsatz am Montag das großflächige Feuer, das sich südlich von Gänserndorf ausbreitete.