Waldbrände verwüsten Sibiriens Taiga

Auch im Westen der USA wüten Waldbrände seit Wochen und haben etwa im Bundesstaat Oregon etwa 1300 Quadratkilometer zerstört. Rauchschwaden der Waldbrände trüben die Aussichten an der knapp 4000 Kilometer entfernten Ostküste. In Großstädten wie New York schob sich am Dienstag ein dunstiger Schleier vor die Sonne, Behörden warnten vor schlechter Luft auch in Philadelphia oder Washington.