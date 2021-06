Merkels letzte Regierungserklärung: Mehr Hilfe für die Türkei und Dialog mit Putin

16 Jahren lang stand Angela Merkel als erste und bisher einzige Frau an der Spitze einer deutschen Regierung. Im Bundestag stellte sie sich am Mittwoch das letzte Mal den Fragen der Abgeordneten, am Donnertstag hielt sie ihre voraussichtlich letzte Regierungserklärung. Doch eine Art Abschied-Lamento war nicht herauszuhören. Klar, für Merkel geht es noch zum EU-Gipfel nach Brüssel. Und so skizzierte sie eine Reihe an Themen, die auch noch ihre Nachfolger beschäftigen werden.

Sie forderte unter anderem eine Gesprächsinitiative der EU mit Russlands Präsident Wladimir Putin, um eine weitere Verschlechterung der Beziehungen angesichts der russischen "Provokationen" abzuwenden. In einer Regierungserklärung zum am Nachmittag beginnenden EU-Gipfel forderte sie zudem neue Milliarden-Hilfen der EU für die Türkei. Als Lehre aus der Corona-Pandemie urgierte sie eine Stärkung der Handlungsfähigkeit der EU.

Geschlossenere Haltung der EU

"Es reicht nicht aus, wenn der amerikanische Präsident Joe Biden mit dem russischen Präsidenten redet", sagte Merkel im Bundestag in Berlin. "Die Europäische Union muss hier auch Gesprächsformate schaffen." Merkel forderte dabei eine geschlossenere Haltung der EU gegenüber Russland. "Die Ereignisse der letzten Monate haben deutlich gezeigt, dass es nicht reicht, wenn wir auf die Vielzahl russischer Provokationen unkoordiniert reagieren", sagte Merkel in ihrer voraussichtlich letzten Regierungserklärung in ihrer bald 16-jährigen Amtszeit.

Aufgabe sei es nun, eine "Agenda gemeinsamer strategischer Interessen" Russlands und der EU auszuarbeiten, sagte die deutsche Kanzlerin. Als Beispiele nannte Merkel den Klimaschutz, aber auch die Konfliktbeilegung in Ländern wie Libyen oder Syrien.