Vulkanausbruch in Indonesien fordert mehrere Tote

Bei einem Vulkanausbruch in Indonesien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Drei √úberlebende seien geborgen worden, teilten √∂rtliche Such- und Rettungskr√§fte am Montag mit. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs h√§tten sich 75 Bergsteiger in dem Gebiet aufgehalten. 49 Bergsteiger seien aus dem Gebiet evakuiert worden, viele w√ľrden wegen Verbrennungen behandelt.