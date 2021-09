Vulkanausbruch auf La Palma: Das bedrohte Paradies im Atlantik

Seit 19. September ist auf der kanarischen Insel im Atlantik, die zahlreiche Touristen mit ihren bizarren vulkanischen Formationen anzog, alles anders.

Nachdem sich eine Woche lang durch einen sogenannten „Erdbeben-Schwarm“ (Tausende sehr leichte Erdbeben) ein neuerlicher Vulkanausbruch angekündigt hatte, schossen am vergangenen Sonntag nach heftigen Explosionen aus sieben verschiedenen Schloten Lava, Feuer und Asche. Die Eruptionen hüllen seither Teile der Westseite der Insel in einen Ascheregen. Am 20. September öffneten sich dann unter großem Getöse zwei weitere Schlote, und vor der Küste wurde eine Wasserfontäne gesichtet, was auf einen weiteren Spalt am Meeresboden schließen lässt, aus dem Lava strömt.

6.000 Menschen mussten Häuser verlassen

Die ersten Eruptionen fanden glücklicherweise in unbewohntem Gebiet statt, und es wurden bereits am Tag des Vulkanausbruchs rund 5.000 Menschen in Sicherheit gebracht, weitere 1.000 folgten in den Tagen darauf. Man befürchtet, dass der bis zu 16 Meter hohe und rund 1.000 °C heiße Lavastrom, der auf dem Weg zum Meer bereits etwa 200 Gebäude zerstört hat, mehr als 1.000 weitere vernichten könnte. Vorausgesetzt, der Vulkan bricht nicht noch an weiteren Stellen aus …

Während Politiker und das Königshaus den Betroffenen Hilfe zusichern und aus allen spanischen Provinzen Anteilnahme übermittelt wird, gehen die Tragödien der Opfer ob der bildgewaltigen Präsenz der faszinierenden Naturgewalt fast unter: Eine Frau, die noch einmal in ihr evakuiertes Haus zurückkehren konnte, um ihre Habseligkeiten mit einem vom Zivilschutz bereitgestellten Lastwagen abzutransportieren, brachte es in einem kanarischen TV-Beitrag auf den Punkt: „Auf diesem Lkw ist mein Leben“, mehr habe sie nicht.

Und so ergeht es dem Großteil der Leute, die ihre Unterkünfte verlassen mussten.

Ausländer und Auswanderer

Auf der Insel – und besonders in den von der Zerstörung bedrohten Gebieten – leben auch zahlreiche Ausländer und Auswanderer.

Einige Betroffene, wie das deutsche Ehepaar Gisela und Thomas Mischke, das seit Jahren auf der Insel in der Gemeinde Todoque lebt, hatten etwas mehr „Glück“. Sie fanden Unterschlupf in einem Gästehaus bei Freunden im Norden der Insel, der nicht vom Vulkanausbruch in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Während sich die Lavamassen bereits auf das Zentrum von Todoque zuwälzten, durften die Mischkes noch einmal unter Begleitschutz zum Haus zurück, denn sie wollten ihren Kater suchen und mitnehmen, der bei der hastigen Evakuierung unauffindbar geblieben war. In dem gemieteten Haus, das sie unter großem Aufwand in den letzten Jahren instand gesetzt hatten, konnten sie noch einige persönliche Erinnerungsstücke mitnehmen, der Kater jedoch blieb unauffindbar. Jetzt zittern sie, dass in den nächsten Stunden ihr Heim unter den glühenden Lavamassen begraben wird. Falls das Haus zerstört wird, müssen sie nach Berlin zurückkehren: „Hier haben wir ja nichts mehr“, erklärten sie am Telefon.