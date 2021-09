Auf den Inseln der Kunst

Ankommen in der Kunst-Bubble

Am Naoshima Port, auf der gegenüberliegenden Seite der Insel, befindet sich seit kurzem ein architektonischer Neuzugang. Unter einem Gebilde aus zusammengeschlossenen Bubbles ist der neue Passagier-Terminal der Insel untergebracht. Er stammt aus der Feder des renommierten Architekturbüros SANAA.

Kunst ist nicht der Hauptfokus. Die Insel und die Menschen, die hier leben, sind der Hauptfokus. Benesse Art Site Naoshima, Kunst Institution

Das japanische Architekten-DuoKazuyo Sejima and Ryue Nishizawa lässt sich gern von atmosphärischen Gebilden inspirieren. Nach ihrem Schifffahrtsmuseum Clouds on the Sea in Shenzhen, holten sie sich diesmal gestalterische Anleihen bei der Cumulonimbus-Wolke, wie sie sagen. Gestützt wird das faserverstärkte Kunststoffdach von einer Struktur aus Holzbalken.

Von Bilbao bis Naoshima

Mittlerweile hat es sich unter Touristikern herumgesprochen, dass spektakuläre Architekturbauten und Kunstprojekte bislang wirtschaftlich unbedeutende Regionen in touristische Hotspots verwandeln können. Die baskische Stadt Bilbao hat es mit Frank Gehrys Guggenheim-Museum vorgemacht, andere Orte bauen seither auf den sogenannten Bilbao-Effekt.