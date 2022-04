Vor Tunesien gesunkener Frachter: Diesel soll abgesaugt werden

Bei schlechtem Wetter gesunken

Das Schiff war laut Regierungsangaben auf dem Weg von der ├Ągyptischen Hafenstadt Damietta nach Malta gewesen. Geladen hat es etwa 750 Tonnen Diesel. Am Freitag geriet es bei schlechtem Wetter in Seenot und sank im Golf von Gab├Ęs, rund sieben Kilometer vor der K├╝ste Tunesiens entfernt. Die siebenk├Âpfige Besatzung wurde von Bord gerettet, nachdem Wasser auch in den Maschinenraum eingedrungen war.

Das tunesische Umweltministerium teilte mit, es w├╝rden alle Ma├čnahmen ergriffen, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Unter anderem sollen schwimmende Barrieren verhindern, dass sich eventuell auslaufender Treibstoff im Wasser verbreitet.

WWF warnt vor ├ľko-Katastrophe

Im Golf von Gab├Ęs liegt auch die bei Urlaubern beliebte Insel Djerba. Die Umweltschutzorganisation WWF warnte vor einer neuen ├Âkologischen Katastrophe in der Region. Das Gebiet sei ohnehin schon seit Jahrzehnten Verschmutzungen durch Chemikalien ausgesetzt. Diese stammen aus nahe gelegenen Fabriken.