Vor Montreal aufgetauchter Wal ist gestorben

Ein junger Buckelwal, der sich Hunderte Kilometer von seinem natürlichen Lebensraum entfernt hatte, begeisterte noch Ende Mai die Bewohner von Montreal. Der Wal hatte sich in die Gewässer der kanadischen Metropole verirrt. Jetzt schlug die Begeisterung in Trauer um: Der Steuermann eines Handelsschiffes sichtete am Dienstag den Kadaver eines Wales im Sankt-Lorenz-Strom. Wenige Stunden später wurde das tote Tier geborgen.