USA: Weiterer Vogelgrippe-Fall bei Mensch gemeldet

Das ursprünglich in Vogelpopulationen vorkommende H5N1-Virus kursiert seit Monaten bei Kühen in den USA. Die drei bisher bei Menschen nachgewiesenen Infektionen - ein weiterer in Michigan und einer in Texas - hingen nicht zusammen, die Ansteckung sei nach den verfügbaren Daten durch direkten Kontakt mit infizierten Kühen erfolgt, nicht von Mensch zu Mensch. "Das Risiko für die Allgemeinheit, die nicht mit infizierten Tieren in Berührung kommt, bleibt gering", hieß es von der CDC. "Zusätzliche genetische Analysen werden nach Veränderungen des Virus suchen, die die Risikobewertung der Behörde ändern könnten."