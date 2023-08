Hunderte Seelöwen sterben an Vogelgrippe

In den vergangenen Tagen wurden immer mehr verendete Seelöwen an der Atlantikküste Argentiniens gefunden. Am Dienstag verendeten in der südlichen Provinz Rio Negro 50 weitere Exemplare am Vogelgrippe-Erreger H5N1. Und die Zahl der toten Tiere steige weiter an, erklärt ein Beamter der Nachrichtenagentur AFP. Mittlerweile ist die Rede von hundert toten Tieren.

