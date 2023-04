Studie: Vogelgrippe verbreitet sich unbemerkt

Vogelgrippe-Viren können schon mehrere Monate vor ihrer Entdeckung zirkulieren. Das hat eine Gen-Analyse eines Vogelgrippe-Ausbruchs in China zwischen 2013 und 2017 gezeigt. Forschende raten deshalb zu einer kontinuierlichen Überwachung der Gesundheit der Tiere.

"Unsere Ergebnisse unterstreichen, dass man besser nicht wartet, bis es zu Vogelgrippe-​Fällen kommt, denn dann zirkuliert das Virus wahrscheinlich schon länger", sagte Studienleiterin Tanja Stadler in einer Mitteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich). Stattdessen sollen laut der Epidemiologin in regelmäßigen Abständen Gesundheitsüberwachungen in Ställen und auf Lebendgeflügelmärkten durchgeführt werden.