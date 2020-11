Ehemaliger "Vizepapst" der Vertuschung von Pädophilie beschuldigt

Er war so etwas wie der Vizepapst – Stanislaw Dziwisz, heute emeritierter Erzbischof von Krakau, wirkte 27 Jahre lang als Privatsekretär des in Polen so verehrten Papst Johannes Paul II. Doch nun untergraben handfeste Vorwürfe wegen Vertuschung von Pädophilie und Bestechung seine Autorität, gleichzeitig stellt sich die Frage nach der Mitwisserschaft des 2005 verstorbenen polnischen Papstes.

Bisher streitet Stanislaw Dziwisz alles ab. „Die Vorwürfe gegen mich sind diffamierend. Ihr Ziel ist es, ein schlechtes Licht auf meinen Dienst gegenüber dem Heiligen Johannes Paul II. zu werfen“, klagte der Geistliche gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Auch in Italien machen die Anschuldigungen die Runde.