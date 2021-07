Vier Millionen Schmuggelzigaretten im Hamburger Hafen entdeckt

Im Hamburger Hafen haben Zollfahnder knapp vier Millionen Schmuggelzigaretten in einem Container entdeckt. Sie seien hinter einer Tarnladung Auto-Felgen versteckt gewesen, teilte das Zollfahndungsamt Hamburg am Freitag mit. Es handele sich um eine „der größten Sicherstellungen von unversteuerten Zigaretten in diesem Jahr in Hamburg“.