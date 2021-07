Video: "Ever Given" erreicht nach Suez-Blockade endlich Rotterdam

Mehr als vier Monate nach der Blockade im Suezkanal ist das Containerschiff „Ever Given“ im Hafen von Rotterdam eingelaufen. Am frühen Donnerstagmorgen legte das Schiff mit rund 14.000 Containern aus China an Bord an, wie die Hafenbehörde mitteilte. Ende

März war die „Ever Given“ nach einem Sandsturm auf Grund gelaufen und hatte quer im Suezkanal gelegen. Sechs Tage lang hatte sie die international wichtige Wasserstraße zwischen Asien und Europa blockiert und damit auch Hunderte andere Schiffe.