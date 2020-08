Video zeigt, wie Transfrauen von Männern attackiert und verspottet werden

Wie VICE berichtet, postete Eden the Doll, eine Transgender-Influencerin, am 17. August, ein Video auf Instagram, in welchem man sieht, wie sie und zwei weitere Transfrauen von einer Gruppe von Männern attackiert, ausgeraubt und verspottet werden. Der Vorfall ereignete sich spätnachts auf dem berühmten Hollywood Boulevard, während die Frauen auf ihr Taxi warteten.

Die Influencerin ist zum Glück nochmal mit dem Schrecken davongekommen - anders als ihre beiden Freundinnen, Jaslene White Rose and Joslyn Flawless, welche sehr schwer verletzt wurden. Ein Mann warf gar einen Scooter auf Rose, welche später ohnmächtig auf dem Boden lag, wie Eden beschrieb.