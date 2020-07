Video-Einblicke in das Wuhan-Labor: "Hier kommt keine Fliege rein"

Die Bilder sollen die ersten aus dem P4-Labor sein, in dem höchst gefährliche Erreger gezüchtet werden. Gefilmt wurden die Szenen durch die dicken Sicherheitsscheiben. Näher konnte man - so der Bericht - aus Sicherheitsgründen nicht kommen. "Es gab keine Unfälle mit Erregern", sagt Yuan Zhiming, Direktor des Wuhan National Biosafety Labors.

Ohne Autorisierung komme "nicht einmal eine Fliege ins Labor", die Wissenschaftler können "nicht einmal einen Tropfen Wasser oder ein Stück Papier aus dem Labor" bringen.

"Gerüchte werden aufhören"

Doch die Angst und Hilflosigkeit der Öffentlichkeit, gepaart mit dem Mangel an Informationen hätten den Ausbruch mit dem nächstgelegenen Labor in Verbindung gebracht. Aber mit mehr Informationen über das Labor werden auch die Gerüchte abnehmen, glaub der Leiter der Einrichtung. Das Labor sei keine "geheime schwarze Box", sondern "sehr offen und transparent", so Yuan Zhiming.

Mit dem Video wolle man das beweisen. Der Leiter des Labors lädt ausländische Wissenschaftler ein, in dem Labor zu arbeiten. Genauere Infos gab er dazu aber nicht.

In einem zweiten Video zeigt der KURIER weitere Bilder des chinesischen Filmteams: