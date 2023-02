Vermisste radioaktive Kapsel in Westaustralien gefunden

Die Kapsel dürfte irgendwann nach dem 10. Jänner während des Transport von einem Lastwagen gefallen sein. Radioaktive Kapseln werden im Bergbau verwendet. In der Region von Newman, wo der Transport begann, wird vor allem Eisenerz abgebaut.

"Dringende Gesundheitswarnung"

Zuvor hatte der Gesundheitsbeauftragte der Region, Andrew Robertson, eine dringende Gesundheitswarnung ausgesprochen.

Die Kapsel sende "eine ordentliche Menge Strahlung" aus, betonte Robertson. Im Umkreis von einem Meter sei diese in etwa so hoch wie zehn Röntgenbestrahlungen innerhalb einer Stunde - oder die Menge an natürlicher Strahlung, der ein Mensch über ein ganzes Jahr ausgesetzt sei.