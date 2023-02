Eruption in der Südsee: Unterseevulkan nahe Vanuatu ausgebrochen

In der Nähe des Südseearchipels Vanuatu ist ein Unterseevulkan ausgebrochen. Der East Epi, wie der aus mehreren Vulkankegeln bestehende Feuerberg heißt, habe seit Mittwochfrüh rumort und Asche und Gas in die Luft geschleudert, berichtete der Sender Radio New Zealand.

Der Vulkanologe Ricardo William sagte, der Flugverkehr und Schiffe seien angewiesen worden, die Gegend zu meiden. Eine Tsunami-Warnung gab es zunächst nicht.