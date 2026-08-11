Am 6. August wurde die Wasserschutzpolizei von Tacoma im US-Bundesstaat Washington über ein mysteriöses Wasserfahrzeug informiert. Nach mehreren Meldungen inspizierten die Beamten das verlassene Segelboot, das vor dem Owen Beach in einer Meeresbucht des Pazifiks trieb. Unter Deck machten die Einsatzkräfte eine unerwartete Entdeckung: Mehr als 40 Katzen befanden sich an Bord. Vom Besitzer des Bootes fehlte hingegen jede Spur.

Zahlreiche Katzen auf verlassenem Boot entdeckt Die Polizei veröffentlichte auf Facebook Fotos von dem Einsatz, die das Ausmaß der Situation verdeutlichen. Auf einem der Bilder sind mehr als 20 Katzen zu sehen, die sich auf engstem Raum in dem verdreckten Schiff drängen. Viele von ihnen waren ausgehungert und verängstigt. Da sich das Wasserfahrzeug noch in Privatbesitz befand, konnten die Beamten nicht unverzüglich mit der Rettung der Tiere beginnen, sondern mussten zunächst einen Durchsuchungsbefehl beantragen.

Wie die Tageszeitung The News Tribune berichtet, bargen die Wasserschutzpolizei am Folgetag gemeinsam mit dem örtlichen Tierheim nahezu 30 Katzen von dem Schiff. Laut Polizei-Pressesprecherin Shelbie Boyd versteckten sich noch etwa rund 10 bis 15 weitere Tiere an Bord und konnten am Montag eingefangen werden.