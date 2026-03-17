Der Unfall am Morgen des 16. März vor der Küste des Bezirks Henoko bei der Stadt Nago. An der Küste finden Arbeiten für die Verlegung der US-Marinekorps-Luftwaffenstation Futenma statt.

Laut Associated Press und dem japanischen Medium NHK News waren unter den Bootspassagieren 18 Schüler und Schülerinnen der Doshisha International Senior High School aus Kyoto. Sie waren auf zwei Booten unterwegs, zehn auf der "Heiwa Maru" und acht auf der kleineren "Fukutsu". Der Unfall ereignete sich während einer Friedensbildungsreise der Schule.

Nachdem die Boote gesunken waren, begannen die Rettungskräfte der Küstenwache, alle 21 Personen aus dem Wasser zu bergen. Dabei wurden zwei Leichen entdeckt: eine 17-jährige Schülerin und der 71-jährige Kapitän der "Fukutsu" haben nicht überlebt. Zwei Personen wurden verletzt, schweben jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Ursache des Unfalls werde derzeit untersucht und sei bis dato unklar. Die Boote befanden sich etwa einen Kilometer östlich von Henoko, als sie kenterten. Zum Zeitpunkt des Unfalls galt eine Wellenwarnung, jedoch gab es keine Hinweise darauf, dass die Boote aufgrund der Wellen kollidiert waren.

Politische Spannungen wegen Futenma

Der Flugplatz wird vor der Küste von Camp Schwab errichtet, um die Station zu ersetzen, die in der dicht besiedelten Stadt Ginowan liegt. Der Verlegungsplan sorgt seit langem für politische Spannungen auf Okinawa. Viele Einwohner, die das Projekt ablehnen, protestieren regelmäßig dagegen, obwohl die Verlegung von der japanischen Regierung unterstützt wird.

Wie Stars and Stripes berichtet, soll der Bau des Ersatzflugplatzes voraussichtlich bis mindestens 2033 dauern und fast sechs Milliarden US-Dollar kosten. Laut offiziellen Angaben könnten die Start- und Landebahnen um das Jahr 2036 in Betrieb genommen werden.