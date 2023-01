Noch 18 Vermisste nach Schiffsunglück vor Japan

Die 6.651 Tonnen schwere, in Hongkong registrierte "Jintian" habe am Dienstagabend einen Notruf abgesetzt, teilte die Küstenwache mit. Der mit Holz beladene Frachter habe Schlagseite und laufe voll Wasser, berichteten Medien unter Berufung auf eine Person auf dem sinkenden Schiff. Später hieß es, alle 22 Besatzungsmitglieder hätten sich in Rettungsboote begeben. Die Küstenwache konnte die Berichte zunächst nicht bestätigen.