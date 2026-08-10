Am Sonntagnachmittag, dem 9. August, erlitt ein 53-jähriger Segler in der Lübecker Bucht in der Ostsee einen medizinischen Notfall und war dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Nach einem Notruf rückten die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) aus. Die Einsatzkräfte eilten zu dem Mann, der zu diesem Zeitpunkt desorientiert war, und brachten ihn zur weiteren Behandlung an Land in ein Krankenhaus.

Notfall: Segler war plötzlich ohne Erinnerung Wie aus einer Mitteilung der DGzRS hervorgeht, alarmierte die Ehefrau des 53-Jährigen, die von seiner Notlage wusste, gegen 13.30 Uhr die Rettungsleitstelle See. Ihr Mann befand sich allein mit einem 8,5 Meter langen Segelboot in der Lübecker Bucht, rund neun Kilometer nordöstlich von Travemünde auf Höhe des Ortes Groß Schwansee. Dort hatte er den Anker geworfen. Aufgrund einer plötzlichen Erkrankung konnte sich der Mann nicht mehr an die zurückliegenden Stunden erinnern und war orientierungslos.

Ehefrau alarmierte Seenotrettung Die Rettungsleitstelle See der DGzRS in Bremen alarmierte daraufhin das Seenotrettungsboot „Henrich Wuppesahl“ der Station Neustadt in Holstein. Die Besatzung war ohnehin gerade auf See, weil sie zuvor ein Motorboot mit Maschinenschaden nach Travemünde geschleppt hatte. Statt anschließend wie geplant nach Neustadt zurückzufahren, änderten die Retter ihren Kurs und eilten dem erkrankten Segler zu Hilfe.

Parallel dazu wurde das Seenotrettungsboot „Erich Koschubs“ aus Travemünde eingesetzt. Dieses brachte medizinisches Personal zur Einsatzstelle: einen Notarzt und einen Notfallsanitäter sowie die Besatzung eines Rettungswagens der Berufsfeuerwehr Lübeck. Der Notarzt und der Notfallsanitäter wurden mit einem Rettungshubschrauber zum Liegeplatz der „Erich Koschubs“ gebracht.