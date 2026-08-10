Bei einem Hubschrauberabsturz in Rio de Janeiro sind am Samstag, dem 8. August, vier Menschen ums Leben gekommen.Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzte die Maschine im Tijuca-Nationalpark ab und brannte mitten im Wald vollständig aus. Der Pilot und drei Frauen kamen bei dem Unglück ums Leben.Der Hubschrauber stürzte aus bislang ungeklärter Ursache ab und geriet beim Aufprall in Brand.

Helikopter-Absturz: Großmutter, Mutter und Tochter tot

Wie brasilianische Medien berichteten, waren die drei Frauen Touristinnen aus Kolumbien. Laut dem Nachrichtenportal G1 gehörten alle drei derselben Familie an.Bei dem Absturz starben Großmutter Rocio Cubillos (59), Mutter Wendy Manrique (37) und Tochter Sofia Murillo (17) – drei Generationen einer Familie. Wie G1 weiter berichtet, war die Familie nach Brasilien gereist, um den 15. Geburtstag von Laura, der Tochter von Victor Manrique, zu feiern.

Manriques Mutter, Schwester und seine Nichte hatten gemeinsam den Helikopterflug unternommen und kamen bei dem Unglück ums Leben. Auch Manrique und seine Tochter hatten den Ausflug gebucht, ihr Flug wäre jedoch erst am Folgetag an der Reihe gewesen.